Show total et mimétisme musical : comment Kiss a étendu sa popularité au-delà du hard rock

We were made for loving Kiss. Le double album live de ce groupe a influencé considérablement l'histoire du rock. Nicolas Buytaers donne la preuve dans C'est génial avec Marie-Amélie Mastin, animatrice de Classic 21 Metal à Classic 21 et Philippe Saintes, immense fan de Kiss et rédacteur en chef d'Antenne Centre.

1975, à la croisée entre le heavy metal et le glam rock, le groupe américain Kiss peine à faire décoller ses 3 premiers albums. Cependant, leur musique hard rock, et leur maquillage et costumes excentriques attirent les foules en concert. Pour sauver sa maison de disques Casablanca, il tente alors le pari d'un album live, encore peu répandu à l'époque.

Jackpot : le vinyle s'écoulera à plus de 9 millions d'exemplaires. En plus de lancer la mode des albums live, il révolutionnera la manière de proposer des concerts d'exception au public. Il met en œuvre la théâtralisation du rock sur scène, captée dans Alive!, double album de 16 titres.