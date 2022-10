Shovel Knight Dig, le roguelite qui s’explore à coups de pelle

Le but est simple : chaque niveau est généré aléatoirement, et votre mission sera d’atteindre le fond de chaque cave, à l’aide de votre pelle. Sur votre chemin, des ennemis qui viendront compliquer votre tâche, des trésors et des rubis qui vous permettront d’améliorer vos armes; des engrenages très utiles qui vous aideront à survivre (trois engrenages par niveau permettent notamment de restaurer votre barre de vie); et une scie circulaire qui viendra instantanément vous tuer si vous perdez trop de temps à descendre au plus profond du jeu.

Ces quatre éléments, combinés aux différents biomes proposés, font tout le sel de cette nouvelle aventure. Chaque partie est alors à la fois simple et compliquée, rapide, mais tendue, excitante et frustrante. Bref, autant de qualités qui font de ce Shovel Knight Dig un jeu à ne pas rater.

Le titre est disponible sur Steam, Nintendo Switch, et Apple Arcade. Cette dernière alternative est la moins chère (l’abonnement ne coûte que 5 euros par mois), mais propose des commandes tactiles peu précises. Cependant, il est toujours possible de connecter une manette PlayStation, Switch ou Xbox, et de profiter du titre (ainsi qu’une centaine d’autres) sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.