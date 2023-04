« Should I stay or should I stay », portes ouvertes sur un monde sans issue au Théâtre National

Créé en 2017 à la Balsamine, le premier spectacle de Simon Thomas est à l’affiche du Théâtre National. " Should I stay or should I stay " aborde par l’absurde et avec beaucoup d’humour, le vide, l’immobilisme et la perte de sens. Représentations du 5 au 8 avril au Théâtre National

" Should I stay or should I stay " est un huis clos pour quatre personnages et une porte… entrouverte mais personne n’ose la franchir… Tout est là. Le plateau est vaste et désespérément vide. Les personnages sont pleins d’énigmes : Un chevalier en cape rouge, un matador bleu, une jeune femme en ciré jaune et une autre en combinaison noire. Tout ce petit monde désuni, ce quatuor dépareillé, se croise, s’insurge, s’accable ou accepte le sort qui lui est réservé.

Le titre renvoie à la célèbre chanson des Clash mais n’offre aucune échappatoire. " Should I stay or should I stay " aborde avec beaucoup d’humour, le vide, l’immobilisme et la perte de sens.

Simon Thomas au micro de François Caudron