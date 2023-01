Shorttrack : Cinq médailles pour Hanne et Stijn Desmet en forte progression depuis deux ans

Quelques minutes après avoir conquis le titre européen dimanche sur 1.000m, Hanne Desmet voyait son frère cadet, Stijn Desmet faire de même sur 1.000m aussi après avoir chacun rapporté une médaille d'argent sur 1.500m à la Belgique qui accrochait une cinquième médaille à leur compte avec l'argent dans le relais mixte.

Ces succès belges à Gdansk, en Pologne, ne font que confirmer la progression des deux spécialistes de la piste courte en patinage, surtout depuis deux ans. "Un titre était l'objectif", a confirmé Hanne Desmet, 26 ans, championne d'Europe pour la première fois. "On fait souvent les mêmes résultats", a plaisanté Stijn Desmet, interrogé par les organisateurs. "J'étais déjà très heureux sur la ligne de départ (du 1.000m, ndlr), parce que ma soeur venait juste de gagner. Je pensais que je pouvais faire de même", a ajouté l'Anversois de 24 ans, titré aussi pour la première fois après avoir pris la 2e place du 1.500m samedi.

"Les sensations étaient meilleures que la veille", a confirmé Stijn Desmet. "C'était très amusant et c'est mon premier titre, ce qui est toujours fantastique et le faire juste après le premier titre de Hanne est génial. Si elle l'a fait, alors je pouvais le faire. J'étais tellement heureux de la voir gagner que cela m'a donné un coup de fouet supplémentaire. Le chemin vers les sommets est difficile et on est tous très proches les uns des autres. La différence est minime entre être éliminé en quarts de finale et gagner. Il faut de la constance, pas de malchance et pas de blessure. Nous nous entraînons au plus haut niveau depuis quatre ans maintenant pour arriver à ce niveau et cela paie".

La saison va se poursuivre avec des manches de Coupes du monde à Dresde en Allemagne (du 3 au 5 février) et à Dordrecht aux Pays-Bas (du 10 au 12 février) avant les championnats du monde à Séoul en Corée du Sud du 10 au 12 mars. "Je suis en très bonne forme et je me sens mieux au fil des mois. J'ai fait beaucoup de progrès depuis deux ans", a expliqué Hanne Desmet, médaille de bronze aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin l'an dernier. "En Coupe du monde, on voit que les patineuses européennes donnent le ton, cela donne confiance".