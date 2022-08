Shorts plus courts, couleurs et motifs différents : comment la mode enfantine renforce les stéréotypes de genre

À quel point l’offre de vêtements pour enfants proposée par les grandes chaînes de magasin est-elle sexuée ? Un journal allemand, le Süddeutsche Zeitung, a mené l’enquête. Et le résultat est interpellant : la mode enfantine actuelle renforce bien les images de genre.

Pour arriver à cette conclusion, les enquêteurs ont comparé 20.000 chemises et shorts des entreprises H&M, Zalando et About you proposés en ligne pour les enfants de moins de 10 ans. Il apparaît que la couleur, les motifs, mais également la longueur des vêtements varient en fonction du sexe de l’enfant. En moyenne, un short pour filles de 30 cm de large est six cm plus court qu’un short pour garçons.

Le fait que les pantalons des filles soient plus serrés et plus courts est simplement le résultat de la mode et de la socialisation.

"Et ce, malgré le fait que les corps des enfants ne diffèrent guère à cet âge. Les garçons sont un peu plus grands et plus lourds, mais ils peuvent simplement choisir la taille supérieure. Le fait que les pantalons des filles soient plus serrés et plus courts est simplement le résultat de la mode et de la socialisation", note Marie-Louise Timcke, l’une des journalistes ayant participé à l’étude.

Il ressort également de ces résultats que, dès lors, certains produits n’existent tout simplement pas sur le marché pour les enfants qui aimeraient sortir de cette logique.