Short-Track 500m : Stijn Desmet 3e de sa série et qualifié pour les quarts

Engagé dans la 4e série des 500 mètres, Stijn Desmet a fini 3e derrière le Kazakh Nikisja et le Canadien Pierre-Gilles mais devant le Japonais Koike. Dans une course très rapide, le Belge termine avec un temps de 40.585. Un chrono suffisant pour figurer parmi les meilleurs troisièmes et atteindre les quarts de finale. Les deux premiers et les quatre meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale, prévus dimanche. Le Chinois Dajing Wu a été le plus rapide des séries avec un temps de 40.230. Dimanche, Stijn Desmet a été versé dans le 3e quart de finale, avec le Russe Konstantin Ivliev, le Hongrois John-Henry Krueger, le Kazakh Abzal Azhgaliyev et le Sud-Coréen Daeheon Hwang. Stijn Desmet, 23 ans, dispute ses premiers Jeux. Il avait pris la 3e place de la finale B du 1500 m mercredi et avait été disqualifié sur 1000 m.