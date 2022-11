Shonda Rhimes, David Simon, Gigi Hadid : ces stars qui quittent Twitter.

Balenciaga, première marque de mode de cette ampleur à renoncer au réseau social, suit un mouvement initié par une foule de personnalités.

"Je ne compte pas traîner dans les parages pour observer ce qu'Elon a prévu. Au revoir", a simplement posté Shonda Rhimes pour expliquer son départ.

"Je l'ai laissé pendant une semaine comme un tweet épinglé avant de verrouiller le compte. C'était une jolie petite guerre, les amis, et on s'est bien amusé mais jusqu'à ce que cette plateforme ait une gestion meilleure et plus honorable, non merci", a expliqué le journaliste et scénariste américain David Simon, à qui l'on doit la série culte "The Wire".

Plus récemment, Gigi Hadid a pris la même décision : "J'ai désactivé mon compte Twitter. Depuis longtemps, surtout avec le nouveau propriétaire, cela devient un puits de haine et de fanatisme et ce n'est pas un endroit dont je veux faire partie", s'excusant auprès de ses fans tout en leur rappelant que le réseau social n'était pas "un endroit sûr".

De grandes entreprises (General Motors, United Airlines...) ont fait savoir qu'elles suspendaient temporairement leurs publicités sur le réseau social.

Présente - mais peu active - sur Instagram, où elle est tout de même suivie par plus de 14 millions d'abonnés, ainsi que sur TikTok avec pas moins de 3 millions d'abonnés, la maison Balenciaga reste largement accessible sur les réseaux sociaux. Reste à savoir si elle ouvrira prochainement un compte sur Mastodon, que l'on désigne déjà comme l'alternative au réseau social à l'oiseau bleu.