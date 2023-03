Shirin van Anrooij remporte le Trofeo Binda en solitaire, sa première victoire pro

Shririn van Anrooij a décroché le tout premier succès de sa carrière professionnelle ce dimanche au Trofeo Alfredo Binda. La Néerlandaise, considérée comme l’un des plus grands talents du peloton, s’est imposée en solitaire.



La championne du monde U23 de cyclocross et meilleure jeune du premier Tour de France Femmes s’est détachée à 24 kilomètres de l’arrivée dans l’avant-dernière ascension d’Orino. La cycliste de Goes (21 ans) a ensuite résisté au retour d’un groupe où ses équipières Balsamo, Spratt et Realini ont protégé son échappée. La championne d’Italie a complété le triomphe collectif de Trek-Segafredo en remportant le sprint pour la 2e place. Vittoria Guazzini (FDJ-Suez) a terminé 3e, comme au GP Samyn.



Notre compatriote Justine Ghekiere (AG Insurance – Soudal Quick Step) s’est classée 8e et confirme sa bonne forme et ce début de saison.