Shirel interprète en live "Papa can you hear me", qu’elle chantera pour son spectacle "Yentl & me"

Shirel nous a proposé dans le 8/9 sa version de Papa can you hear me pour son spectacle Yentl & Me, qu’elle présentera le 18 octobre sur la scène du Centre Culturel d’Uccle.

On l’a déjà vue dans plusieurs comédies musicales, notamment son rôle d’Esmeralda dans Notre Dame de Paris. Un genre auquel Shirel est liée depuis ses cinq ans et sa découverte de West Side Story. "Je suis tombée là-dedans et je suis tombée amoureuse du fait que là, tout d’un coup, on peut tous se lever et commencer à chanter un truc ensemble. Je trouverais ça génial à la poste, à la banque", raconte-t-elle.

Yentl, comédie musicale des années 80 réalisée par Barbara Streisand dont la bande originale est signée Michel Legrand, raconte l’histoire d’une femme qui se déguise en homme pour pouvoir vivre un rêve qui lui était interdit.

"Parfois on ne peut pas accomplir ses rêves d’une certaine manière, donc on les transforme, on change, et on invente une histoire. J’ai décidé de raconter mon histoire et celle de Yentl qui ont des points en commun", explique-t-elle.

J’adore Yentl, j’ai grandi sur cette comédie musicale et j’ai toujours rêvé de la jouer.

Dans son spectacle Yentl & me, Shirel reprend des chansons du film et ses propres chansons, qu’elle interprète accompagnée par les enregistrements de 17 femmes de tous âges et toutes cultures. "À travers les chansons de Yentl, mes propres chansons, mon histoire et celles de ces femmes qui sont filmées sur un écran derrière, je raconte l’histoire de ce chemin, de cette femme qui veut faire tout ce dont elle rêve".

Yentl & me sera à découvrir le 18 octobre au Centre Culturel d’Uccle. Toutes les infos et les réservations sont sur le site.