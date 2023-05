Shinyusu : Zelda Tears Of The Kingdom ne sera pas une copie de Breath Of The Wild

Zelda : Tears of the Kingdom sort ce 12 mai ! Si certains craignaient déjà que le jeu puisse n’être qu’un Breath of the Wild 2.0 et ne rien apporter de nouveau, les dernières révélations nous ont montré que ce ne sera pas le cas ! Zelda TOTK ne sera pas une copie de BOTW et on t’explique pourquoi.