Shinyusu : VALORANT, radiant de la représentation de l’Asie !

Valorant a sorti un trailer pour son nouvel épisode et son soundtrack est chanté par Eaj ou Jae, l’ex membre de Day6. Ce nouvel épisode dévoile également une nouvelle carte, Lotus, qui est inspirée des éléments culturels de l’Inde. Valorant est un jeu qui comprend un catalogue de personnages de plus en plus diversifiés. On se demande s’il n’est pas le champion pour la représentation en ce moment ! On en parle plus en détail dans cet épisode de Shinyusu avec Chada !