Shinyusu : un personnage queer dans Splatoon 3 ?

Splatoon 3 vient de sortir et c’est un énorme succès. Rien qu’au Japon, il a fait le meilleur démarrage de tous les temps et bat des records ailleurs dans le monde. Avant sa sortie, il y a eu pas mal de spéculations autour d’un personnage : Pasquale. Et si Splatoon 3 était un emblème de la communauté non binaire ? Explications et debunk avec Nadiro.