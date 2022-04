Shinyusu : Made in Asia 2022, le festival dédié aux cultures d’Asie

Ce week-end à Brussels Expo se déroulait la Made in Asia, le salon dédié aux mangas, à la culture asiatique et aux jeux vidéo. Expositions, concerts, séances de dédicaces mais aussi tournoi de League of Legends et stations d’arcade étaient encore au menu cette année ! Mais comment les traditions et les tendances d’Orient s’exportent-elles jusque chez nous et quel effet cela peut avoir dessus ? Eléments de réponse dans le Shinyusu de cette semaine, tournoi à la Made in Asia.