Le pachinko, c’est le jeu de hasard qui rapporte le plus d’argent au Japon. À mi-chemin entre les machines de casino et les jeux d'arcade, ces appareils sont extrêmement populaires au pays du soleil levant. Aujourd’hui, on compte plus de 9 000 salons de pachinko et presque 7 millions de japonais disent jouer de manière régulière.

Mais comment sommes-nous passés d’un jeu innocent destiné aux enfants à l'une des plus grosses industries de jeu d’argent au monde ?