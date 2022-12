Shinyusu : Le Japon et le foot, une nouvelle histoire d’amour ?

D’après le manga de foot à succès “BLUE LOCK” c’est le Japon qui va remporter la coupe du monde 2022… Pour les fans et pour une grande partie des réseaux sociaux, le projet Blue Lock est réel et la Belgique a sa part de responsabilités selon le manga ! De quoi parle exactement ce manga et d’où vient cet engouement japonais soudain pour le ballon rond ?