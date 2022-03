Shinyusu : Killing Stalking, une adaptation en KDrama controversée

Koogi, l’auteure de Killing Stalking, a récemment annoncé sur son compte Twitter que son webtoon serait adapté en drama live action par Kidari Studio. Une nouvelle qui n’a pas l’air de ravir tous les fans… Beaucoup de femmes sud-coréennes ont peur que la mise en lumière de l’œuvre par son adaptation nourrisse le mouvement " Hate on women " notamment à cause des comportements misogynes et abusifs du personnage de Sang Woo…