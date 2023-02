Shinyusu : Goose Goose Duck premier sur Twitch grâce à la KPOP ?

Goose Goose Duck serait au top de Twitch grâce à la KPOP ! ? Le lien entre la KPOP et ce jeu n’a pas l’air évident. Pourtant, ce jeu de déduction sociale à la Among Us s’est hissé au top de Twitch et des jeux les plus joués sur Steam grâce à une idole K-POP. Nadiro t’explique comment la K-POP et le monde du streaming sur Twitch sont connectés dans ce nouvel épisode de SHINYUSU !