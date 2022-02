Shinyusu : Elden Ring : pourquoi les jeux de From Software sont-ils aussi appréciés ?

Ça y est, le tant attendu Elden Ring, dernier jeu du studio japonais FromSoftware est enfin sorti ! Plus besoin de présenter ce studio, responsable notamment de la sortie des Dark Souls et passé expert dans l’art délicat du RPG. Pour "Eden Ring" FromSoftware ira encore plus loin puisqu’il ont été chercher Georges R.R. Martin pour lui confier l’écriture de l’histoire et du lore… De quoi faire grimper la hype chez beaucoup de joueurs, à l’heure d’écrire ces lignes le jeu à plus de 720.000 spectateurs sur Twitch.

Vous avez raté le train de la hype ? Pas de soucis, le Shinyusu de cette semaine devrait vous remettre à jour !