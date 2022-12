Shinyusu : Elden Ring, jeu de l’année 2022, mais à quel prix ?

Elden Ring a été nommé Game Of The Year 2022 ! Mais comment ça se passe pour les employés qui sont derrière ce jeu ? Heures supplémentaires, bas salaire, conditions de travail sévères, etc. Le studio qui développe le jeu, From Software, est au centre de rumeurs et de critiques. Chada t’explique tout ça dans Shinyusu !