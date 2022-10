Shinyusu : des mineures sexualisées dans les mangas ?

Petit problème avec le color-spread – double page colorisée -, du manga populaire My Hero Academia : il présente une mineure un peu (trop) dénudée. Des réactions sont diverses parmi les internautes mais il semblerait que cela fasse partie des codes des mangas shōnen et que du coup, l’auteur Horikoshi Kohei ne soit pas le premier à y avoir recours. Dans cet épisode, on passe en revue ces codes…