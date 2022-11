Pokémon Violet et Écarlate sortent ce 18 novembre ! Cette licence, pesant des milliards, est aujourd’hui l’une des plus populaires du monde, et est sans aucun doute l’une des licences qui a le mieux réussi à populariser la culture japonaise à travers le monde !

Mais comment Pokémon, qui est pourtant sorti à l’origine dans l’indifférence générale, est parvenu à devenir le géant qu’il est aujourd’hui ? Des cartes Pokémon en passant par Pokémon Go, réponse dans ce nouveau Shinyusu !