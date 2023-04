Avec une couverture plutôt kawaii, on peut facilement se dire que Oshi no Ko est un shojo musical qui parle des jeunes filles voulant se lancer en tant qu’idols japonaises… Mais que nenni ! Il s’agit en fait d’un thriller et d’un drame psychologique avant tout.

Oshi no Ko a la particularité de présenter le monde des idols tel qu’on ne l’a rarement vu dans les animés et les mangas. Des paillettes qui cachent une histoire vraiment bien dark… Chada t’en parle cette semaine dans Shinyusu !