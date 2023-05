Shinyusu : comment Final Fantasy fait-il pour se réinventer à chaque opus ?

Quelques mois avant la sortie de Final Fantasy XVI, et après s’être gavé de gameplay lors du dernier State of Play, revenons avec Nadiro sur le phénomène Final Fantasy qui semble si résistant à l’épreuve du temps. Rappelons quand même que le tout premier jeu Final Fantasy est sorti en 1987 au Japon… Plus de 35 ans plus tard, la licence est toujours présente, plus forte que jamais !