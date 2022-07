Au festival international d’animation d’Annecy, on a déclaré que le classique Astroboy, l’un des héros de manga le plus célèbre du Japon, va être rebooté par le Thomas Astruc, le créateur de " Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir ".

Certains savent que c’est un classique, mais beaucoup de nouveaux fans de manga ne le connaissent pas en tant que tel. On va revenir ensemble sur cette série qui a tant inspiré les mangas d’aujourd’hui !