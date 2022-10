Shinji Kagawa n’a rien perdu de son talent : l’ex-joueur de Manchester United inscrit un incroyable corner direct face à Charleroi

Un but de grande classe pour un joueur de grande classe. Samedi soir, le Sporting de Charleroi a subi une nouvelle défaite sur la pelouse de Saint-Trond à l’occasion de la 12e journée de Pro League. Battus 2 buts à 1, les Carolos ont encaissé un premier but incroyable. L’auteur de cette réalisation ? Shinji Kagawa.

Arrivé à la surprise générale à Saint-Trond en janvier 2022, le maître à jouer japonais a connu des premiers mois difficiles en Belgique. Mais cette saison, la donne a changé. Désormais acclimaté à sa nouvelle équipe, l’ex-joueur de Manchester United (et surtout de Dortmund) enchaîne les titularisations avec les Trudonnaires. Et s’il n’a évidemment plus les jambes d’antan, Kagawa, 33 ans, reste néanmoins un magicien. Il l’a démontré face aux Zèbres en inscrivant un magnifique corner direct à la 12e minute du match. Surpris, Pierre Patron, le portier carolo, n’en revient toujours pas !