L’exposition ‘Shin hanga – Les estampes modernes du Japon 1900-1960’ du Musée Art & Histoire de Bruxelles, dévoile pas moins de 220 superbes estampes japonaises issues du mouvement Shin hanga (littéralement " nouvelle estampe ").

Le déclin de l’estampe traditionnelle (ukiyo-e) à partir de la fin du XIXe siècle préoccupe un jeune éditeur, Watanabe Shōzaburō, qui constate par ailleurs un intérêt croissant pour les estampes japonaises en Occident. Il se lance dans la reproduction de qualité d’œuvres d’anciens maîtres de l’ukiyo-e mais désire également créer un nouveau style. Le mouvement shin hanga ou " nouvelles estampes " naît de cette volonté. Watanabe et ses collègues éditeurs ont recours à un papier de haute qualité d’un format un peu plus grand que celui des estampes traditionnelles, aux pigments les plus raffinés et aux meilleurs artisans. Les innovations se remarquent surtout dans la forme et la couleur.

Cette exposition vous emmène à la découverte de l’univers shin hanga. Elle dévoile une sélection issue de la collection de Watanabe Shōzaburō, grâce à un prêt de son petit-fils Shōichirō Watanabe, de deux collections privées hollandaises d’exception et d’estampes de la riche collection du Musée Art & Histoire.

► A voir jusqu'au 25 janvier 2023 au Musée Art & Histoire à Bruxelles (Cinquantenaire).