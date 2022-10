Shin hanga, la nouvelle estampe japonaise au Musée Art & Histoire

Le Musée Art & Histoire inaugure une nouvelle exposition d’estampes japonaises qui fait suite à une précédente manifestation organisée en ses murs en 2016-2017. Le musée présentait sous le titre Ukiyo-e des estampes traditionnelles des 18e et 19e siècle. Le Musée du Cinquantenaire expose à présent des œuvres réalisées entre 1900 et 1960. Shin hanga qui signifie " nouvelle estampe " est un mouvement de renouveau de l’estampe traditionnelle. Les thèmes classiques comme le paysage, les jolies femmes, les acteurs de kabuki, les fleurs et les oiseaux illustrent une esthétique nouvelle influencée par la modernisation du Japon.