Shin hanga, impressions du Japon moderne au Musée Art & Histoire

Scènes urbaines et mode internationale

Si on voit des scènes de ville moderne et des ponts métalliques dans les paysages, c'est surtout la mode et les loisirs d’une certaine jeunesse urbaine des années 20 qu'on découvre dans cette exposition. Les mobo (moderne boy) et les moga (modern girl) tokyoïtes dansent, fument et boivent dans les cafés et salles de danse du quartier huppé de Ginza. On pourrait être à Berlin ou à Paris. Les estampes montrent des femmes indépendantes qui gagnent leur vie et nous regardent droit dans les yeux. Le corps en mouvement, libéré de la tradition. Le mouvement Shin hanga s’essouffle à la fin des années trente mais se perpétue jusqu'aux années soixante. On regrettera ici le peu d'œuvres de cette dernière période qui nous prive des influences de grands noms comme Matisse ou Picasso et jusqu'à l'influence de l'abstraction.

Le catalogue du visiteur, très détaillé sur l’origine des œuvres, nous prend par la main pour débusquer toutes les subtilités de l'image et prendre le temps de se laisser imprégner par l’harmonie des compositions et, avouons-le, un certain romantisme désuet.

Shin Hanga Les estampes modernes du Japon 1900 - 1960, jusqu'au 15 janvier 2023 au Musée Art & Histoire, Parc du Cinquantenaire à 1000 Bruxelles.