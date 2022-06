Shiloh Jolie-Pitt danse sur Lizzo et elle gère trop !

Ce chorégraphe anglais, qui enseigne au studio Millenium Dance Complex de Los Angeles, publie régulièrement des vidéos de ses cours sur sa chaîne Youtube. L’une des dernières en date montrait 3 filles enchaîner une choré sur Lizzo, et l’une des élèves à l’arrière-plan n’était autre que l’une des enfants de l’ex couple Jolie-Pitt. Vidéo vue "seulement" 55.000 fois mais relayée ensuite avec le hashtag #ShilohJoliePitt et qui comptabilise cette fois plus de 800.000 vues ! Et soit dit en passant peut-être la meilleure pub de l’année pour ce studio de danse!

L’adolescente a fêté ses 16 ans le 27 mai dernier et s’éclate dans cette discipline, étrangère pour ses parents, qui sont paraît-il impressionnés. Une source a ainsi révélé au magazine InTouch : "Angie adore parce qu’elle dit que ni elle ni Brad n’ont ce talent. Shiloh peut vraiment bouger. Angie et Brad sont impressionnés, ils ne pourraient pas être plus fiers." Et cette source de commenter : "Elle a un intérêt principal pour la danse en ce moment, et elle est vraiment douée pour ça. Elle aime pouvoir sentir la musique, lâcher prise et être libre, ce qui est super important. Elle aime tous les styles de danse mais le hip-hop et le freestyle sont ses préférés."

Une vidéo devenue virale mais qui s’ajoute à d’autres où l’on peut voir Shiloh danser sur Rihanna, Ed Sheeran…