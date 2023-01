Shiffrin égale le record de 82 victoires en Coupe du monde de ski alpin

Le palmarès en Coupe du monde de Shiffrin, qui a décroché son premier succès dans le slalom de Are le 20 décembre 2012, à 17 ans, se compose de 51 victoires en slalom, 17 en slalom géant, 5 en Super-G, 3 en descente, 1 en combiné, 3 en City-Event et 2 en slalom parallèle. Elle détient le plus grand nombre de victoires en slaloms et n'est plus qu'à trois victoires du record de succès en géant (20) de la Suissesse Vreni Schneider.

La détentrice de 12 globes en Coupe du monde dont 4 gros (2017, 2018, 2019, 2022) aura l'occasion de devenir seule détentrice du record de victoires ce mardi 10 janvier à l'occasion du slalom en nocturne de Flachau en Autriche.

La double championne olympique et sextuple championne du monde domine le classement général de la Coupe du monde, alors que 18 des 38 courses ont eu lieu. Avec 1115 points, elle devance la Slovaque Petra Vlhova, 4e dimanche (696) et la Suissesse Wendy Holdener, 23e en Slovénie (519).

Au classement du globe de slalom géant après 8 des 11 épreuves, l'Italienne Marta Bassino, 5e, a conservé sa première place (425) devant Shiffrin (400) et Gut-Behrami .