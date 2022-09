Shibumi : l’adaptation en BD du roman culte du plus mystérieux des auteurs US

Le shibumi se réfère en japonais à la sensation produite par la beauté simple, subtile, et discrète. C’est aussi le titre du roman dont est tiré l’album que voici. Son auteur -Trevanian- est l’un des écrivains américains les plus mystérieux du 20ème siècle. Cultivant une discrétion absolue, il fut l’objet de toutes les spéculations quant à sa véritable identité. On vit derrière son pseudonyme les plumes de Robert Ludlum, Ian Fleming, Tom Clancy ou encore Henry Kissinger ! Il fut finalement identifié comme étant Rodney Whitaker, un professeur de communication de l’Université du Texas. Sans avoir fait la promotion de ses titres, il écoula tout de même plus de 5.000.000 de livres traduits en 15 langues. Des livres qui égratignent la société américaine et ses déviances et bourrés d’un humour que l’on retrouve dans l’album.

Mis en scène par Perna (Kersten, Kosmos) au scénario et Hostache au dessin, le pavé de 215 pages se lit d’une traite malgré -finalement- le peu d’action qui s’y déroule. Revenant longuement sur la vie du personnage central et sur les tractations secrètes et les manipulations de la Mother Company, le tome tient à la fois du polar et de la politique-fiction tout en s’appuyant sur des éléments réels. On y suit le parcours d’un enfant d’aristocrate russe et d’un jeune prussien "propre à la reproduction" qui, devenu orphelin, est éduqué au Japon par un maître du Go, on suit son parcours durant sa jeunesse avant de sauter directement à sa retraite en Pays basque jusqu’à un final aussi émouvant que sanglant.

C’est peu dire que le talent de scénariste de Pat Perna fait ici encore merveille présentant en entrée un massacre bien sanglant avant de lever le pied et de conduire ses lecteurs tout en douceur vers un final musclé. On a droit au passage à une galerie de personnages secondaires croustillants aux expressions imagées qui ajoute une touche d’humour décalé bienvenu. Si on oscille sans cesse entre les magouilles de la MC et l’élégance et le raffinement du personnage central le scénariste parvient à ne jamais nous perdre.

Au dessin, Jean-Baptiste Hostache propose un trait semi-réaliste du plus bel effet avec ici et là des scènes de confrontation dignes des westerns de la grande époque.

Bref, LA BD à ne laisser passer sous aucun prétexte !!

TITRE : Shibumi

AUTEURS : Hostache (D&C) et Perna (S) d’après Trevanian

EDITEUR : Les Arènes

Cotation Mon Petit Neuvième : 9,5/10

Denis MARC