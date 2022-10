Sheryl Crow, sportive passionnée de course à pied

Sheryl Crow a toujours été sportive. En grandissant, la natation et la course à pied faisaient partie de son quotidien. Elle a d’ailleurs fait partie de l’équipe d’athlétisme de sa High School à Kennett, dans le Missouri. Et c’est dans ce domaine qu’elle s’est distinguée.

Sheryl a une affection pour le ''75 m haies'' et va se donner à fond dans cette catégorie, comme dans tout le reste d’ailleurs. A tel point qu’elle fera partie des All Star de l’Etat du Missouri et sera médaillée lors des championnats d’État lors de sa dernière année. Des habitudes sportives qu’elle garde encore aujourd’hui notamment grâce à la course à pied. Une pratique qui lui a forgé un mental de battante qui lui a servi lors des épreuves de la vie.