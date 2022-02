Sheryl Crow fête son anniversaire : Happy Sixty !

Sheryl ne se résigne pas, elle croit en sa chance. En 1993 après des désillusions, des refus, son premier véritable album sort : ''Tuesday Night Music Club''. Malgré des singles forts comme "Run Baby Run" et "Leaving Las Vegas", l’album ne rencontre pas le succès escompté. Alors en désespoir de cause, avant d’enterrer définitivement l’album, sa firme de disque tente un dernier essai et sort un troisième single : ''All I Wanna Do''.