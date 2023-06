Sheryl Crow fait du patin à roulettes autour d'un festival en jouant ses succès à l'accordéon

Depuis ses débuts dans les années 90, Sheryl Crow a été célébrée pour ses nombreux talents, notamment en tant que compositrice, chanteuse, actrice et bien plus encore. Mais il y a deux week-ends, au festival Bonnaroo, Sheryl Crow a démontré deux de ses talents les plus méconnus : faire du patin à roulettes et jouer de l'accordéon.

En effet, dans une vidéo diffusée lundi par Bonnaroo, on peut voir l'artiste jouer ses succès à l'accordéon et saluer les invités tout en faisant du patin à roulettes dans l'enceinte du festival. "C'est Bonnaroo", a déclaré la chanteuse à une foule de fans avant de se lancer dans une interprétation de "All I Wanna Do" digne d'une foire de rue. À partir de là, la vidéo montre Sheryl Crow en train d'explorer les sites et d'interpréter son tube "Soak Up the Sun".

Bien que la performance ne soit pas excellente - et que certains festivaliers semblent moins frappés par les étoiles que par l'idée de voir Sheryl Crow plus tard - le sentiment est là. Et, tout bien considéré, chanter, jouer de l'accordéon et faire du patin à roulettes en même temps semble assez difficile, alors bravo à toi, Sheryl !