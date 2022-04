Sheryl Crow et Mick Jagger chantent ensemble dans le futur documentaire "Sheryl"

Le documentaire Sheryl arrivera le 6 mai sur Showtime. “Mon manager, qui est présent pour moi depuis mes tout débuts, m'a proposé de raconter mon histoire : "tu as plus de 30 ans de carrière en tant que femme et tu as beaucoup à dire"."

"Pour être honnête, je regarde des documentaires depuis que je suis petite et j'y ai appris beaucoup de choses, je me suis donc dit que ce serait une belle aventure."

Le film sera accompagné d'une bande-son rassemblant 30 classiques de Sheryl Crow, mais aussi trois nouveaux titres, dont cette cover de “Live With Me”.