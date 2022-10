Shelley Duvall revient bientôt sur les écrans après 20 ans d’absence

Celle que l’on connaît pour son interprétation magistrale de Wendy Torrance dans le film d’épouvante The Shining avait déserté les plateaux de tournage depuis 2002 après avoir joué pour la dernière fois dans la comédie Manna from Heaven. Également connue pour ses rôles dans Annie Hall de Woody Allen et Popeye où elle donnait la réplique à Robin Williams, Shelley Duvall était réapparue en 2016, interviewée par Dr Phil dans son émission éponyme. L’épisode avait fait polémique, accusé d’instrumentaliser la souffrance de l’actrice pour faire de l’audience. En effet, Shelley Duvall y tenait des propos délirants, affirmant notamment que son partenaire dans Popeye n’était pas vraiment décédé, mais "changeait de forme".

À de nombreuses reprises, l’interprète de 73 ans a évoqué être traumatisée par le tournage du film de Stanley Kubrick. L’année passée confrontée à la scène de The Shining où Jack Nicholson la poursuit avec une hache, elle s’était effondrée devant l’extrait. Plus tard, elle témoigne à The Hollywood Reporter " Nous l’avons filmé pendant environ trois semaines. Tous les jours. C’était très dur. Jack était si bon – si effrayant. Je ne peux qu’imaginer combien de femmes vivent ce genre de choses."

Ce fut donc une surprise quand le média Deadline a rapporté ce week-end, la participation de Shelley Duvall au prochain film d’horreur indépendant de Scott Goldberg The Forrest Hills. L’histoire "suit un homme perturbé qui est tourmenté par des visions cauchemardesques, après avoir subi un traumatisme crânien alors qu’il campait dans les montagnes Catskill. Duvall jouera la mère de Rico, mentalement et émotionnellement perturbé, qui lui sert de voix intérieure." Shelley Duvall partagera l’écran avec Edward Furlong, Chiko Mendez et Dee Wallace.