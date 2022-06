Shell SpaItalia : le dimanche 12 juin sur le circuit de Spa-Francorchamps

Shell SpaItalia, au nom de la passion !

L’univers de l’auto et de la moto à l’italienne… le tout sur le plus beau circuit du monde !

Le dimanche 12 juin, DG Sport fera une fois encore la part belle à ‘la passione’ à l’occasion de l’édition 2022 du Shell SpaItalia.

Un rendez-vous devenu culte pour tous les fans de belles carrosseries et de rutilantes mécaniques transalpines.

Evénement familial par excellence, le Shell SpaItalia propose une bonne dose d’action sur la piste, avec d’innombrables séances de roulage, notamment pour les motos de la marque Ducati, et une grande Parade, la Parata Italiana, réunissant des centaines de Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Ferrari, Lamborghini, Maserati et autres. En plus de nombreuses activités dans le paddock, où les clubs sont rois.

Exposition de prestige sous le signe du cheval cabré, concours d’élégance plus tendance que jamais, présence d’exposants les plus divers, mise en exergue des richesses culinaires et autres de l’Italie au cœur d’un véritable ‘village’ des saveurs, le Shell SpaItalia dépasse allègrement le cadre d’une simple manifestation auto/moto. Un mix d’enthousiasme, de partage et d’émerveillement, le tout saupoudré d’une bonne dose de ‘Dolce Vita’.

En guise de cerise sur le gâteau, le public pourra apprécier les figures improbables de Loris Rosati, expert mondial dans la maîtrise du Piaggio Ape, célèbre triporteur… dans une configuration explosive à souhait !