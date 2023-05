Shell SpaItalia : le dimanche 11 juin sur le circuit de Spa-Francorchamps

Le 11 juin prochain, venez vivre au rythme de la dolce vita au Shell SpaItalia !

Dans la foulée d’une édition 2022 à grand succès, DG Sport a décidé de mettre le paquet pour fêter le 20e anniversaire de ce grand rendez-vous de l’auto et de la moto à l’italienne sur le plus beau circuit du monde !

Cette année, ce sont les 60 ans de Lamborghini qui seront célébrés au Shell SpaItalia. Le prestige de la célèbre marque sera retracé au travers d’une exposition qui présentera les modèles emblématiques de la marque, plus racés et spectaculaires les uns que les autres.

Ajoutez à cela des séances de roulage pour deux et quatre roues, une parade sur le coup de midi, la mise en exergue des clubs, l’omniprésence des exposants, et surtout les animations pour petits et grands et vous obtiendrez une mélange parfait pour profiter d’une journée en famille sur le Circuit de Spa-Francorchamps !