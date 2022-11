Shell rachète un producteur de biogaz pour 1,9 milliard d'euros

Le producteur de pétrole et de gaz Shell a acquis la société danoise Nature Energy, qui produit du biogaz à partir de déchets agricoles, industriels et ménagers, a-t-il annoncé lundi. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a déboursé 1,9 milliard d'euros pour reprendre cette société détenue jusqu'ici par plusieurs investisseurs.

Grâce à cette acquisition, Shell devient le plus grand producteur européen de biogaz. Nature Energy possède 14 usines, rentables, ainsi que l'infrastructure et l'expertise nécessaires pour concevoir, construire et exploiter des sites innovants, a relevé la compagnie pétrolière. L'entreprise danoise prévoit en outre 30 nouveaux projets en Europe et en Amérique du Nord.