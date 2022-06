Shein, des vêtements de qualité douteuse pour trois fois rien

Et si on l'essayait ?

Notre stagiaire, Céline, a bien voulu se prêter au jeu et essayer la robe.

- En termes de confort, tu me disais que ce n’est pas ça non plus ?

"Elle est horrible. Que ce soient les bretelles ou la fermeture-éclair, ça ne ferme pas."

On constate aussi assez vite que le bas de la robe commence à s’effilocher! Ce qui est quand même dommage pour un vêtement porté pour la première fois. On pouvait cependant s’y attendre avec un tissu de cette qualité. On peut donc complètement oublier le recyclage ou la seconde main.