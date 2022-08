Sheila : "J’avais une voix très aiguë assez insupportable"

Sheila a eu plusieurs vies. Et plusieurs voix. Durant les années yéyé, c’est d’abord une gamine un peu espiègle qui chante à tue-tête pour les adolescents de son âge. Dans les années 70, Sheila se mue en femme amoureuse, à la voix plus posée. Et à l’aube des eighties, Sheila se met à l’anglais et se métamorphose en reine disco.

Une dernière transformation délicate à réaliser. Sheila, star de la télé, veut envahir les discothèques pour conquérir un public plus jeune. Mais comment faire quand on est cataloguée "chanteuse de variété" ?