Sheila, 60 ans de carrière : "A travers Sheila, je ne peux pas faillir et, quelque part, ça sauve Annie"

"Ce qui a été important et ce qui fait la force de ce moment – je crois que ça n’existera plus -, c’est que c’est toute une génération, dans la presse, dans la radio, dans la chanson, dans les ingés son, on avait tous le même âge, à 5 ans près. C’est une espèce de vague énorme de jeunes, qui sont arrivés avec leur sac à dos et leur envie, la fleur au fusil, et qui ont tout essayé et qui n’avaient peur de rien, qui avaient du bagout et qui avaient confiance en eux, même si on leur disait que ce n’était pas bien."

Rien ne nous arrêtait. Et je crois que c’est ça, la force des années 60 !

Mais ça n’arrivera plus, pense Sheila, non pas à cause de l’époque actuelle, mais à cause de l’histoire de la télévision. Ce qui beaucoup aidé les artistes à ce moment, c’est qu’il n’y avait qu’une chaîne. Donc, systématiquement, ils rentraient chez les gens, ils vivaient avec les gens, ils venaient dans leur salon et partageaient à la fois les chansons et l’histoire.