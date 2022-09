Sheila, 60 ans de carrière, 77 ans et plus de 750 chansons

Sheila (Annie Chancel de son vrai nom) fête ses 60 ans de carrière cette année. Une tournée devait avoir lieu l’an dernier, mais elle a été reportée à cause d’une chute. A 77 ans, la chanteuse française a traversé les époques et les styles musicaux, du yéyé au rock, en passant par le disco avec de nombreux titres à son actif. Elle sera en concert en Belgique au Cirque Royal de Bruxelles le 5 novembre prochain.

Annie Chancel à 16 ans quand elle est repérée. Elle passe une audition et enregistre son premier titre : " Jolie petite Sheila ". Nous sommes en novembre 1962, et au passage la petite Annie est rebaptisée Sheila – logique. Elle adopte son look, coiffure devenue mythique : deux couettes et un premier titre qui la propulse au-devant de la scène : " L’école est finie ". Et dire que quelques mois plus tôt elle vendait des friandises sur les marchés avec ses parents…

La voilà idole des yéyé ! Produits dérivés, crèmes de beauté… Il y a même des boutiques " Sheila " ! Le producteur flaire le bon filon : il médiatise tout, même son mariage avec Ringo à Paris, entouré de plus de 10.000 fans déchaînés. Avec plus de 750 chansons au compteur dans toute la période disco, elle attire le chaland avec un pseudo : SB Devotion.

Sheila a écrit plusieurs livres, notamment sur son parcours spirituel – elle croit à la réincarnation. Aujourd’hui, elle aimerait raconter sa vie dans une série : " Je me dis qu’on n’est jamais mieux servi que par soi-même, après il faut travailler avec des gens qui ont l’habitude de faire ça, mais j’ai très envie de le faire. "

Retrouvez chaque vendredi de 17h à 19h Nathalie Servais et Patrick Weber dans "On n’a pas fini d’en parler" sur VivaCité.

Pour réécouter l’émission, c’est par ici.