"Sheet Music" l’album le plus aventureux de 10cc

Le second album du groupe anglais 10cc sort en mai 1974.

"Sheet Music" nous montre une certaine évolution dans les sonorités du groupe. Si Graham Gouldman, Eric Stewart, Kevin Godley, et Lol Creme étaient déjà habitués à utiliser le studio comme un véritable instrument de musique, les musiciens vont ici peaufiner leur art et travailler sur de nouvelles expériences sonores. Alors que 10cc est en train de travailler à la réalisation d’un tube tel que "The Wall Street Shuffle", Paul McCartney, lui, enregistre l’album de son frère, Mike, dans le studio d’à côté. La présence de leur idole absolue inspirera particulièrement le quatuor qui signera ici l’un de ses albums les plus intéressants qui atteindra la place n° 9 au Royaume-Uni et n° 81 aux États-Unis.