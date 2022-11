She Said, un captivant drame d’investigation aux racines du mouvement #MeToo

Le 5 octobre 2017, Jodi Kantor et Megan Twohey, toutes les deux journalistes au fameux quotidien américain The New York Times, mettent en lumière l’un des scandales les plus importants de notre époque en publiant conjointement un article incendiaire qui accuse le tout-puissant producteur de cinéma Harvey Weinstein de harcèlement sexuel. Suite à cet article, plus de cinquante femmes accusent à leur tour celui-ci de harcèlement, d’agression sexuelle et même parfois de viol, précipitant sa chute et sa descente aux enfers. C’est le début d’un mouvement sans précédent, connu aujourd’hui sous le nom de #MeToo.

Mais comment ces deux journalistes talentueuses ont-elles fait pour découvrir la vérité ? Ce film raconte leur difficile travail d’investigation et leur détermination à briser des décennies de silence autour du problème des agressions sexuelles à Hollywood et dans le monde, permettant ainsi à des milliers de femmes de libérer leur parole sur la souffrance et la violence qu’elles ont subies…