"She said" sur l’affaire Weinstein clôturera le Festival du film de Gand

"She said" est le premier film anglophone de la réalisatrice allemande Maria Schrader, qui a également réalisé la mini-série "Unorthodox" sur la fuite d’une femme juive hassidique de Brooklyn vers Berlin. Zoe Kazan ("The big sick", "The plot against America") et Carey Mulligan ("Gatsby le Magnifique", "Promising young woman", "Les Suffragettes") endossent les rôles des deux journalistes. La scénariste britannique Rebecca Lenkiewicz est à l’écriture du scénario.

Le film sortira dans les salles de cinéma belges le 23 novembre.