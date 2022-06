"She’s a 10 but" : la dernière tendance qui fait rire les réseaux sociaux

C’est la nouvelle tendance qui affole TikTok ces derniers jours : le challenge "she’s a 10 but" et sa variante au masculin "he’s a 10 but".

Cette tendance, qu’on pourrait traduire par "c’est un 10 mais", permet aux utilisateurs de juger sur une échelle de un à dix un partenaire amoureux en accolant un défaut, une faiblesse ou une bizarrerie qui nuirait à son attractivité.

Déjà présent depuis quelques semaines sur TikTok et avec plusieurs millions de vues, le jeu s’exporte en ce moment sur Twitter où il est en train de devenir une sorte de meme. Les internautes sont de plus en plus nombreux à mettre au défi leurs amis et abonnés en proposant de noter des partenaires imaginaires.