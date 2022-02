Shazam : 3 infos insolites sur le super-héros de DC Comics

Ce mercredi 16 février à 20h05 Tipik propose de vous plonger au coeur de l’histoire du super-héros : Shazam. Réalisé par l’américain David F. Sandberg, Shazam ! correspond au 7ième film de l’univers de DC Comics. En attendant sa diffusion (avec impatience !) on vous balance 3 infos insolites sur le film (et sur le super-héros) que vous ne connaissez peut-être pas.

Pendant qu’un Shazam ! 2 est en préparation, Tipik vous propose de revenir aux sources avec le premier opus. Sorti dans les salles pour la première fois en 2019, le film fantastique un peu déjanté Shazam ! offre un casting 5 étoiles. Zachary Levi assure le rôle principal du super-héros. Sa tête vous dit quelque chose ? C’est normal, l’acteur américain est notamment connu pour son rôle de Chuck dans la série homonyme. A l’affiche on retrouve également les talentueuses Grace Fulton (Revenge, Vampire Dad) et Faithe Herman (This is us, WatchMen) dans les rôles de Mary Bromfield et de Daria Dudley. Le casting digne d’Hollywood se poursuit avec les acteurs Asher Angel (série Disney Andi) alias William Batson dans Shazam ! mais aussi Jack Dylan Grazer (Ca) ou encore Mark Strong (le méchant Lord Blackwood dans Sherlock Holmes).

