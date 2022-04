Shay : le retour ou la retraite ?

Serait-on en train d’assister au retour de Shay ? Plusieurs indices semés par la rappeuse et son entourage permettent de le penser.

Cela fait maintenant trois ans que "Antidote", le dernier album de Shay, est sorti. Trois ans que les fans réclament son retour, en vain. Mais la bruxelloise est peut-être en train de mettre fin à l’attente. Ce lundi, elle a supprimé tous ses posts Instagram, et remplacé sa photo de profil par une espèce de code barre.

Nous avons testé le code mais cela n’a rien donné. Il n’empêche que ce genre de move sur Instagram est souvent suivi par une grosse annonce ! Because Music c'est le nnouveau label de Shay, . D’après le site de Because Music, l’artiste y a signé un contrat en avril 2021, soit deux ans après son dernier album. On peut donc clairement envisager qu’un projet musical soit la suite logique de cette signature.

Et pourtant, on a bien cru ne plus la revoir ! La semaine dernière, le frère de Shay, le rappeur-beatmaker Le Motif, a partagé une story dans laquelle il répond au DM d’un follower qui estime que sa sœur manque au rap game : "Je crois elle reviendra plus", écrit-il. Les fans étaient en PLS, même Booba (qui avait signé Shay chez 92i, lançant ainsi sa carrière) a réagi en accusant Le Motif d’être la cause de l’arrêt de Shay car il aurait "abandonné sa sœur pour devenir youtubeur". Alors Booba se serait-il fait avoir et cette annonce du Motif serait-elle juste un moyen de faire monter la sauce avant un retour ?

La rappeuse a été très discrète dans les médias ces dernières années. Mais Netflix a annoncé qu’elle faisait partie du jury de la version française de l’émission "Rythm + Flow". Aucune date n’a été annoncée mais elle pourrait arriver au printemps selon La Parisien. Shay va-t-elle faire coïncider ce coup de projecteurs avec la sortie d’un nouveau projet ? En tout cas, chez Tarmac on attend ça fort !