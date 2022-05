Sharon Van Etten : Étoile de mère

La voix posée sur des mélodies belles à pleurer, Sharon Van Etten rassemble dix chansons sous un titre à rallonge : "We’ve Been Going About This All Wrong". "Le titre de l’album enferme toutes mes remises en question. Avec ce disque, je veux apprendre des erreurs du passé", indique la chanteuse. "En observant ma vie et celles de mes proches, je me suis interrogée sur la pertinence de nos vies pressées. Nous cherchons toutes et tous à nous mettre à l'abri, à protéger nos proches, à payer des factures et acheter à manger. Tout cela nous oblige à travailler, à nous impliquer dans la société. À travers les nouvelles chansons, j’ai voulu répondre à une question : comment s'engager émotionnellement de la meilleure façon possible dans ma vie amoureuse, dans mon rôle de mère, dans mes relations à la famille et aux autres ? Au début, je pensais que la réponse découlait d'une quête personnelle. Mais les événements que nous avons traversés ces deux dernières années sont venus chambouler mes certitudes. La planète nous envoie des messages, des signaux de plus en plus alarmants. Je pense qu'il est temps de se confronter aux problèmes. De réagir, de dialoguer, de s'engager dans la recherche de solutions communes. Parce que séparément, chacun dans notre coin, nous n'arriverons à rien."